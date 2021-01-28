Воробьёв и Собянин открыли путепровод в подмосковном Одинцове

Движение по новому путепроводу у платформы Жаворонки открыли в Одинцовском городском округе Московской области.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый путепровод позволит доехать от Можайского до Киевского шоссе, а затем и до Калужского и Варшавского, нее выезжая на МКАД и ЦКАД.

Ранее движение на этом участке было ограничено железнодорожным переездом со шлагбаумом, что создавало постоянные пробки. Теперь же переезд можно миновать за одну минуту вместо традиционного часа, да и автобусы к МЦД «Одинцово» будут приходить быстрее, передает «Радио1».

