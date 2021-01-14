В Подмосковье открылась станция МЦД-1 «Баковка»

Станция МЦД-1 «Баковка» в четверг, 14 января, начала работу после реконструкции, сообщили в правительстве Московской области. Объект расположен в бывшем дачном посёлке в Одинцово, который сейчас стал быстро растущим микрорайоном с населением в 22 тысячи человек, и власти это учли, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Благодаря поддержке президента в Подмосковье идет большая работа по обновлению станций. Баковка – уже седьмая по счету. После реконструкции она стала современным пригородным вокзалом с удобной кассовой зоной, лифтами, эскалаторами, платформой, укрытой от непогоды. Рядом мы сделали парковку, привели в порядок тротуары и освещение. Вокзал обустроен, что называется, с запасом – с учетом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше»», - приводит его слова «Радио 1».

Реконструкция проводилась в два этапа. Сначала построили островную пассажирскую платформу и транзитный пешеходный тоннель, что позволило обезопасить пассажиров. Затем появился подземный пассажирский терминал с наземным турникетно-кассовым вестибюлем. Общая площадь станции после реконструкции увеличилась практически в полтора раза.

«Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35-40 минут, и если ездить регулярно, то можно сэкономить до 4 тысяч рублей в месяц или около 48 тысяч рублей в год», - отметил Воробьёв.

«Баковка» – седьмая станция Московских центральных диаметров в Подмосковье. Шестая открылась в Подольске совсем недавно – в конце декабря.

