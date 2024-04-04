На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода

По данным ведомства, виновником аварии стала команда теплохода «Коноша». Судно под руководством капитана и управлением второго помощника капитана столкнулось с теплоходом «Сормовский-3067», который стоял на мели.

В результате находившееся без движения судно получило ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

Ранее из-за циклона временно была приостановлена работа паромной переправы Холмск-Ванино, которая соединяет Сахалин с Хабаровским краем, передает «Радиоточка НСН».

