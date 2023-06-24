На пути к Ростову заметили технику чеченского спецназа «Ахмат»
24 июня 202314:18
Очевидцы заметили на подступах к Ростову автомобили военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат».
На кадрах, опубликованных очевидцами, видна многокилометровая колонна, состоящая из военных автомобилей чеченского подразделения.
Ранее утром Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы выехали в очаги напряженности. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru