На пути к Ростову заметили технику чеченского спецназа «Ахмат»

Очевидцы заметили на подступах к Ростову автомобили военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат».

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На кадрах, опубликованных очевидцами, видна многокилометровая колонна, состоящая из военных автомобилей чеченского подразделения.

Ранее утром Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы выехали в очаги напряженности. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРостов-на-Дону

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