На границе Польши с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

C 29 сентября по 2 октября были зафиксированы семь самолетов, принадлежащих ВВС стран НАТО и Украины и осуществляющих грузопассажирские перевозки. Некоторые из них способны принять на борт тяжелую технику

Также участились вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией.

Ранее стало известно о появлении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения в районе Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

