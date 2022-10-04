На границе Польши с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО
На польском аэродроме Жешув, расположенном неподалеку от границы с Украины, наблюдается повышенная активность самолетов Североатлантического альянса. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.
C 29 сентября по 2 октября были зафиксированы семь самолетов, принадлежащих ВВС стран НАТО и Украины и осуществляющих грузопассажирские перевозки. Некоторые из них способны принять на борт тяжелую технику
Также участились вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией.
Ранее стало известно о появлении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения в районе Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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