На границе Польши с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

На польском аэродроме Жешув, расположенном неподалеку от границы с Украины, наблюдается повышенная активность самолетов Североатлантического альянса. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Упавший в Балтийском море лайнер сопровождали натовские истребители

C 29 сентября по 2 октября были зафиксированы семь самолетов, принадлежащих ВВС стран НАТО и Украины и осуществляющих грузопассажирские перевозки. Некоторые из них способны принять на борт тяжелую технику

Также участились вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией.

Ранее стало известно о появлении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения в районе Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаСамолетыНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры