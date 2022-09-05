Упавший в Балтийском море лайнер сопровождали натовские истребители

Самолет Cessna 551, рухнувший в Балтийском море, сопровождали базирующиеся в Эстонии самолеты Североатлантического альянса и немецкие истребители Tornado, сообщает Reuters.

Пилот потерпевшего крушение Су-25 в Ростовской области погиб

Истребители НАТО были подняты для перехвата самолета. Частное воздушное судно летело из испанского Хереса, но потерпело крушение в океане недалеко от латвийского города Вентспилс.

По предварительным данным, на борту Cessna были пилот, мужчина, женщина и ребенок.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:КрушениеСамолеты
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