Упавший в Балтийском море лайнер сопровождали натовские истребители

Истребители НАТО были подняты для перехвата самолета. Частное воздушное судно летело из испанского Хереса, но потерпело крушение в океане недалеко от латвийского города Вентспилс.

По предварительным данным, на борту Cessna были пилот, мужчина, женщина и ребенок.

