Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке
11 февраля 202206:20
На Камчатке подтвердили гибель двух человек при крушении Ан-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.
«Спасатели подтвердили, второго нашли, не выжил», — заявил представитель чрезвычайного ведомства.
По факту ЧП инициировано уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Лайнер летел в Тымлат с грузом. На его борту были два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru