Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке


На Камчатке подтвердили гибель двух человек при крушении Ан-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

На Камчатке упал пассажирский самолет

«Спасатели подтвердили, второго нашли, не выжил», — заявил представитель чрезвычайного ведомства.

По факту ЧП инициировано уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Лайнер летел в Тымлат с грузом. На его борту были два человека.


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ТЕГИ:КамчаткаКрушение Самолета
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