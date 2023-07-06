В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник

Неопознанный дрон обнаружили в нескольких километрах от населенного пункта Ароматное (Крым). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что БПЛА был найден местным жителем при покосе травы. Он обратился в экстренные службы, обнаружив лежавший на земле предмет.

Отмечается, что каких-либо разрушений разрушений поблизости зафиксировано не было.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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