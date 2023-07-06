В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник
6 июля 202317:14
Неопознанный дрон обнаружили в нескольких километрах от населенного пункта Ароматное (Крым). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что БПЛА был найден местным жителем при покосе травы. Он обратился в экстренные службы, обнаружив лежавший на земле предмет.
Отмечается, что каких-либо разрушений разрушений поблизости зафиксировано не было.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт Григория Лепса в Киргизии отменили
- Пять человек пропали без вести в ходе сплава по реке Снежная в Бурятии
- В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник
- Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет
- Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023
- Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией
- Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля
- В Москве арестовали Пашу Техника
- В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке
- Актер Павел Баршак избит ночью в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru