В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник

Отмечается, что БПЛА был найден местным жителем при покосе травы. Он обратился в экстренные службы, обнаружив лежавший на земле предмет.

Отмечается, что каких-либо разрушений разрушений поблизости зафиксировано не было.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

