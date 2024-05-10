На подлете к Белгороду уничтожили две воздушные цели
10 мая 202409:57
Две воздушные цели уничтожили на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито две воздушные цели», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее в Белгороде и районе запустили сирену ракетной опасности, вскоре предупреждение было отменено.
Минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей на восстановление после паводка
- Нарышкин усомнился в возможности приема Украины в НАТО в обход правил
- На подлете к Белгороду уничтожили две воздушные цели
- Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец»
- В Ессентуках произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
- Подпольщик Лебедев заявил об ударах по расположению ВСУ в Харькове
- В Пентагоне заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
- На мероприятиях в честь Дня Победы в Берлине задержали десять человек
- В Сирии военная полиция РФ блокировала колонну с шестью БМП Bradley
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru