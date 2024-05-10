На подлете к Белгороду уничтожили две воздушные цели

Две воздушные цели уничтожили на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито две воздушные цели», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее в Белгороде и районе запустили сирену ракетной опасности, вскоре предупреждение было отменено.

Минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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