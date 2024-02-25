Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник
25 февраля 202412:04
Украинский беспилотник сбит около 11:00 мск над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Украинский дрон уничтожен российским средствами ПВО.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.
Ранее, 23 февраля, в 21:30 мск российские силы ПВО также уничтожили беспилотник в белгородском небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru