Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник

Украинский беспилотник сбит около 11:00 мск над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Украинский дрон уничтожен российским средствами ПВО.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Ранее, 23 февраля, в 21:30 мск российские силы ПВО также уничтожили беспилотник в белгородском небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиМинобороныМинобороны РФ

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