Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА

Три украинских беспилотника самолётного типа были сбиты в Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле

По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО на подлете к областному центру.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде в административное здание врезался беспилотник, пострадала женщина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПВОБелгородская область

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