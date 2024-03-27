Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА

СК получил 143 заявления о пропавших при теракте в «Крокусе» ПВО сбила три беспилотника ВСУ на подлёте к Белгороду «Росатом» испытывает уникальное оборудование для производства ядерного топлива Первый канал покажет фильм о Познере по случаю 90-летия телеведущего Антон Шагин сыграет Гамлета на сцене «Ленкома»