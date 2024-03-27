Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА
27 марта 202418:21
Три украинских беспилотника самолётного типа были сбиты в Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО на подлете к областному центру.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде в административное здание врезался беспилотник, пострадала женщина, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru