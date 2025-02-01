На побережье Черного моря собрали более 178 тысяч тонн загрязненного грунта и песка

В ведомстве также отметили, что водолазы собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.

Собранный песок очищают с помощью вибрационной установки – через нее прошло уже более 13 тысяч тонн песка. В оперштабе Кубани добавили, что в Анапе свою установку по отмыванию песка от мазута тестируют специалисты из Курганинска.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что полностью очистить пляжи Анапы от мазута удастся только к лету 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

