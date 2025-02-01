На побережье Черного моря собрали более 178 тысяч тонн загрязненного грунта и песка
Сотрудники МЧС и волонтеры собрали более 178 тысяч тонн загрязненного грунта и песка на побережье Черного моря, рассказали в МЧС России.
В ведомстве также отметили, что водолазы собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.
Собранный песок очищают с помощью вибрационной установки – через нее прошло уже более 13 тысяч тонн песка. В оперштабе Кубани добавили, что в Анапе свою установку по отмыванию песка от мазута тестируют специалисты из Курганинска.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что полностью очистить пляжи Анапы от мазута удастся только к лету 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru