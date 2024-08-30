На окраине Калуги сбили четыре беспилотника
30 августа 202407:31
Четыре беспилотника уничтожили силы ПВО в Калуге. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.
«Сегодня утром на окраине г. Калуга... уничтожено 4 БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Шапша, на местах уничтожения дронов находятся оперативные группы.
Ранее ПВО сбила восемь украинских беспилотников над территорией Брянской области, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru