На окраине Калуги сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотника уничтожили силы ПВО в Калуге. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.

Богомаз: Уничтожено еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью

«Сегодня утром на окраине г. Калуга... уничтожено 4 БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Шапша, на местах уничтожения дронов находятся оперативные группы.

Ранее ПВО сбила восемь украинских беспилотников над территорией Брянской области, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалугаКалужская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры