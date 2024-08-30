Богомаз: Уничтожено еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью
30 августа 202405:01
Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
Беспилотники были самолетного типа. Их обнаружены и ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.
До этого глава губернатор Богомаз сообщил, что уничтожили восемь беспилотников Украины.
Ранее в шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru