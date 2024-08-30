Богомаз: Уничтожено еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Беспилотники были самолетного типа. Их обнаружены и ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

До этого глава губернатор Богомаз сообщил, что уничтожили восемь беспилотников Украины.

Ранее в шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУБеспилотники

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