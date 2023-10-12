Гладков: Три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде

Два жилых дома были уничтожены, еще несколько зданий и автомобилей — повреждены в результате взрыва, который, по предварительным данным, произошел из-за падения беспилотника на окраине Белгорода. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Падение обломков БПЛА под Белгородом: двое погибших

«Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, в связи с ЧП в Белгороде изменят график проведения ряда мероприятий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им помощь.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, напоминает телеканал «360». Как сообщил глава Белгородской области, в результате падения обломков беспилотника погибли два человека, пишет Ura.ru.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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