Гладков: Три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде
Два жилых дома были уничтожены, еще несколько зданий и автомобилей — повреждены в результате взрыва, который, по предварительным данным, произошел из-за падения беспилотника на окраине Белгорода. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Три человека погибли, один из них — маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, в связи с ЧП в Белгороде изменят график проведения ряда мероприятий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать им помощь.
Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, напоминает телеканал «360». Как сообщил глава Белгородской области, в результате падения обломков беспилотника погибли два человека, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- JP: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
- Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников
- ВС России вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров
- Путин прибыл в Киргизию
- Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard
- В России вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов
- Гладков: Три человека погибли из-за падения БПЛА в Белгороде
- В РФ снизился спрос на иномарки российской сборки
- В России верхняя одежда подорожала более чем на четверть
- Количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru