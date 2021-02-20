На обрушившейся фабрике в Норильске найдены тела еще двух работников
Обнаружены тела двоих рабочих, которые погибли при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК России.
Ранее сообщалось, что после обрушения, площадь которого составила порядка 200 кв. метров, из-под завалов были спасены четыре человека, однако один из них скончался по пути в больницу. Поиски еще двоих работников фабрики продолжались, сообщает телеканал «360».
СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
Ранее сообщалось, что обрушение могло произойти из-за дефекта.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что восемь пострадавших при обрушении на фабрике госпитализированыв, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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