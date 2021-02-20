Восемь пострадавших при обрушении в цеху фабрики в Норильске находятся в больнице

По его словам, авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности и норм, глава фабрики уже отстранён от должности.

Обрушение произошло в субботу утром в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике на площади не менее 1 тысячи квадратных метров. По первым данным, здание развалилось, когда в нем шли работы по усилению конструкций.

Предположительно, в момент ЧП там находились восемь человек. Двое выбрались самостоятельно. Спасатели нашли под завалами четверых - одного уже мёртвого. Ещё один скончался по дороге в больницу. Поиски еще двоих продолжаются.

Причиной обрушения галереи дробильного цеха на обогатительной фабрике в Норильске могли стать дефекты, допущенные при строительстве, сообщила пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Дефекты были выявлены при обследовании здания. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

