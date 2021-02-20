Прокуратура занялась смертельным обрушением в Норильске. Видео
Прокуратура инициировал ревизию после обрушения в одном из цехов обогатительной фабрики в Норильске. Проверки пройдёт в местных отделениях Ростехнадзора и трудовой инспекции.
Будет, в частности, устанавливаться, какие контрольные мероприятия были осуществлены либо недовыполнены в плане выявления нарушений на предприятии. По результатам будет приято решение о мерах прокурорского реагирования, отмечает RT.
Обрушение произошло сегодня утром в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике на площади не менее 1 тысячи квадратных метров. По первым данным, здание развалилось, когда в нем шли работы по усилению конструкций.
Предположительно, в момент ЧП там находились восемь человек, уточняет Газета.ру. Двое выбрались самостоятельно, четверых спасатели нашли под завалами. Поиски еще двоих продолжаются. По дороге в больницу один из пострадавших скончался.
ГУ МЧС по Красноярскому краю распространило видео с места происшествия.
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