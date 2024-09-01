На НПЗ в Капотне возникло возгорание
1 сентября 202409:01
На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание, сообщает РИА Новости.
Объявлен пятый номер сложности пожара – самый высокий. На месте работают пожарные подразделения.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru