На НПЗ в Капотне возникло возгорание

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло возгорание, сообщает РИА Новости.

Беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Объявлен пятый номер сложности пожара – самый высокий. На месте работают пожарные подразделения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НПЗПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры