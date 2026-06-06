Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

В Усть‑Лабинске (Краснодарский край) на нефтебазе возник пожар — причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала пресс‑служба регионального оперативного штаба.

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Согласно предварительным данным, люди не пострадали. Из домов, расположенных поблизости, эвакуировали 60 человек — их разместили в безопасном месте. В ряде зданий оказалось повреждено остекление.

Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы и средства: к тушению привлекли 167 специалистов и 54 единицы техники, включая подразделения МЧС.

Краснодарский край не впервые оказывается под ударами украинских беспилотников — под обстрелы нередко попадают объекты нефтяной инфраструктуры. Например, в ночь на 2 июня из‑за падения обломков дронов загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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