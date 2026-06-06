Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

Согласно предварительным данным, люди не пострадали. Из домов, расположенных поблизости, эвакуировали 60 человек — их разместили в безопасном месте. В ряде зданий оказалось повреждено остекление.



Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы и средства: к тушению привлекли 167 специалистов и 54 единицы техники, включая подразделения МЧС.



Краснодарский край не впервые оказывается под ударами украинских беспилотников — под обстрелы нередко попадают объекты нефтяной инфраструктуры. Например, в ночь на 2 июня из‑за падения обломков дронов загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

