Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА
В Усть‑Лабинске (Краснодарский край) на нефтебазе возник пожар — причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала пресс‑служба регионального оперативного штаба.
Согласно предварительным данным, люди не пострадали. Из домов, расположенных поблизости, эвакуировали 60 человек — их разместили в безопасном месте. В ряде зданий оказалось повреждено остекление.
Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы и средства: к тушению привлекли 167 специалистов и 54 единицы техники, включая подразделения МЧС.
Краснодарский край не впервые оказывается под ударами украинских беспилотников — под обстрелы нередко попадают объекты нефтяной инфраструктуры. Например, в ночь на 2 июня из‑за падения обломков дронов загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пожар удалось ликвидировать через несколько часов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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