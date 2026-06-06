На Тюменском НПЗ произошел пожар
Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, спасатели ликвидируют огонь. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
Возгорание возникло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса.
«На месте работают пожарные расчеты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности», - отметили в центре.
Ведомство подчеркнуло, что сведения о том, что пожар произошел из-за атаки БПЛА, не соответствуют действительностию
Ранее в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за беспилотной атаки.
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