На Тюменском НПЗ произошел пожар

Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, спасатели ликвидируют огонь. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Возгорание возникло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса.

«На месте работают пожарные расчеты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности», - отметили в центре.

Ведомство подчеркнуло, что сведения о том, что пожар произошел из-за атаки БПЛА, не соответствуют действительностию

Ранее в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за беспилотной атаки.

