На Нижегородской ГЭС произошло возгорание
На крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах произошло возгорание. Огонь потух еще до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции.
Ранее в местных Telegram-каналах публиковали видео задымления над здание Нижегородской ГЭС в Городецком районе. Очевидцы также сообщали, что в сторону гидроэлектростанции направлялись несколько пожарных машин.
Произошедшее не повлияло на работу станции и движение транспорта по мосту, проходящему по сооружениям ГЭС.
Накануне сообщалось, что двое пожарных погибли при тушении пожара на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области, который возник из-за падения обломков украинского беспилотника.
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