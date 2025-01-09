На Нижегородской ГЭС произошло возгорание

На крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах произошло возгорание. Огонь потух еще до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции.

Ранее в местных Telegram-каналах публиковали видео задымления над здание Нижегородской ГЭС в Городецком районе. Очевидцы также сообщали, что в сторону гидроэлектростанции направлялись несколько пожарных машин.

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Произошедшее не повлияло на работу станции и движение транспорта по мосту, проходящему по сооружениям ГЭС.

Накануне сообщалось, что двое пожарных погибли при тушении пожара на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области, который возник из-за падения обломков украинского беспилотника.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ПожарыГЭСНижегородская Область

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