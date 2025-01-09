На Нижегородской ГЭС произошло возгорание

На крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах произошло возгорание. Огонь потух еще до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции.

Ранее в местных Telegram-каналах публиковали видео задымления над здание Нижегородской ГЭС в Городецком районе. Очевидцы также сообщали, что в сторону гидроэлектростанции направлялись несколько пожарных машин.