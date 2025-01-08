Двое пожарных погибли в Энгельсе при ликвидации пожара на предприятии
Двое пожарных погибли при тушении пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, который возник из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он отметил, что ещё один специалист был госпитализирован в больницу.
«На протяжении всего дня... пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», - написал губернатор.
Также Бусаргин объявил, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что ночью 8 января над территорией Саратовской области системами ПВО были сбиты 11 украинских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru