Двое пожарных погибли в Энгельсе при ликвидации пожара на предприятии

Двое пожарных погибли при тушении пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, который возник из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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Он отметил, что ещё один специалист был госпитализирован в больницу.

«На протяжении всего дня... пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», - написал губернатор.

Также Бусаргин объявил, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что ночью 8 января над территорией Саратовской области системами ПВО были сбиты 11 украинских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПогибшиеПожарныеСаратовская Область

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