Двое пожарных погибли в Энгельсе при ликвидации пожара на предприятии

Он отметил, что ещё один специалист был госпитализирован в больницу.

«На протяжении всего дня... пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», - написал губернатор.

Также Бусаргин объявил, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что ночью 8 января над территорией Саратовской области системами ПВО были сбиты 11 украинских, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

