На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином

Три резервуара с бензином загорелись на нефтебазе в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Курской области после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке дрона ВСУ в Курском районе, напоминает Ura.ru. В результате произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

«На территории нефтебазы горят три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров», — указал собеседник РИА Новости.

По его словам, в результате ЧП частично разрушены две цистерны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры