На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином
Три резервуара с бензином загорелись на нефтебазе в Курской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке дрона ВСУ в Курском районе, напоминает Ura.ru. В результате произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».
«На территории нефтебазы горят три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров», — указал собеседник РИА Новости.
По его словам, в результате ЧП частично разрушены две цистерны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru