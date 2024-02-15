На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке дрона ВСУ в Курском районе, напоминает Ura.ru. В результате произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

«На территории нефтебазы горят три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров», — указал собеседник РИА Новости.

По его словам, в результате ЧП частично разрушены две цистерны.

