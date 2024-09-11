На Мурманскую область совершаются налеты беспилотников

Налеты беспилотников совершаются на Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограничена
«Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников. Я прошу доверять официальным источникам информации и, конечно, быть бдительными. В случае наличия подозрительного предмета на земле или в воздухе сообщать об этом на 112», - сказал Чибис.

Ранее в области ввели ограничения на работу авиации, Чибис призвал отнестись с пониманием к этим мерам, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиМурманская Область

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