Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограничена
11 сентября 202411:02
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области, сообщили в ведомстве.
До этого воздушная гавань Мурманска также перестала принимать и отправлять авиарейсы.
Накануне временные ограничения на работу аэропорта были введены в Казани, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru