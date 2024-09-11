Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограничена

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области, сообщили в ведомстве.

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До этого воздушная гавань Мурманска также перестала принимать и отправлять авиарейсы.

Накануне временные ограничения на работу аэропорта были введены в Казани, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:СамолетАэропортРосавиацияМурманская Область

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