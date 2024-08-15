На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
15 августа 202412:19
Грузовик опрокинулся на мосту Лужники в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются. На месте аварии работают московские оперативные службы.
«Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда», — подчеркнули в Дептрансе.
Ранее на внешней стороне 107-го км МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru