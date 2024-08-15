На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик

Грузовик опрокинулся на мосту Лужники в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

В Кузбассе рейсовый автобус с 30 пассажирами опрокинулся на трассе

Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются. На месте аварии работают московские оперативные службы.

«Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда», — подчеркнули в Дептрансе.

Ранее на внешней стороне 107-го км МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры