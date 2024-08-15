Крупная авария с участием грузовиков парализовала движение на МКАД в Москве
На внешней стороне 107-го км МКАД произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Так, на МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл. По сообщению Дептранса Москвы, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.
Видео с места аварии появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО». На кадрах видно, что для проезда свободна только одна полоса. Также видно разорванный контейнер от грузовика и лежащий на боку мотоцикл.
Ранее стало известно, что семи пассажирам микроавтобуса, который перевернулся после ДТП в Анапе, понадобилась медицинская помощь, напоминает «Свободная пресса».
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