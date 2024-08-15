Крупная авария с участием грузовиков парализовала движение на МКАД в Москве

Так, на МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл. По сообщению Дептранса Москвы, на месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Информация о пострадавших уточняется. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Видео с места аварии появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО». На кадрах видно, что для проезда свободна только одна полоса. Также видно разорванный контейнер от грузовика и лежащий на боку мотоцикл.

Ранее стало известно, что семи пассажирам микроавтобуса, который перевернулся после ДТП в Анапе, понадобилась медицинская помощь, напоминает «Свободная пресса».

