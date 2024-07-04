В Кузбассе рейсовый автобус с 30 пассажирами опрокинулся на трассе

Как отметили в ведомстве, авария произошла около 09:40 на 223-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе.

«По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Юрга-Кемерово", не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся на бок», — подчеркнули в МВД.

В результате ДТП пострадали водитель транспортного средства и 15-летняя пассажирка. Полиция выяснила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его привлекут к ответственности, предусмотренной законом.

Ранее в районе Бибирево в Москве автобус с пассажирами попал в аварию из-за водителя электросамоката, вылетевшего на проезжую часть, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

