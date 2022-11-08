На МКАД произошла массовая автоавария

На 96-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП, сообщает «РЕН ТВ».

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

Там столкнулись четыре автомобиля. На месте аварии работают спасатели, информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

На месте ДТП движение затруднено — перекрыты три полосы из пяти.

Ранее одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе М-11 «Нева» в Московской области, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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