Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы
Прокуратура Москвы сообщили о двух погибших в результате ДТП, которое произошло с участием грузовика и такси в центре города.
«Водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации в салоне автомобиля такси есть погибшие - водитель и пассажир», - говорится в сообщении.
На видео, которое публикуется в соцсетях, видно, что грузовик на скорости перестраивается в правый крайний ряд и врезается в такси.
Водитель грузовика с места аварии скрылся.
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