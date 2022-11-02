Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

Прокуратура Москвы сообщили о двух погибших в результате ДТП, которое произошло с участием грузовика и такси в центре города.

«Водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и с места ДТП скрылся. По предварительной информации в салоне автомобиля такси есть погибшие - водитель и пассажир», - говорится в сообщении.

На видео, которое публикуется в соцсетях, видно, что грузовик на скорости перестраивается в правый крайний ряд и врезается в такси.

Водитель грузовика с места аварии скрылся.



