В Подмосковье 11 машин столкнулись на трассе М-11
Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе М-11 «Нева» в Московской области, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в пятницу в 8:40 на 33-м километре автодороги.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет», – рассказали в МВД.
По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
По информации Гидрометцентра, в Подмосковье местами ожидается небольшой снег и гололедица, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 6 ноября.
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