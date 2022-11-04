В Подмосковье 11 машин столкнулись на трассе М-11

Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе М-11 «Нева» в Московской области, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

ДТП произошло в пятницу в 8:40 на 33-м километре автодороги.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет», – рассказали в МВД.

По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.

По информации Гидрометцентра, в Подмосковье местами ожидается небольшой снег и гололедица, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 6 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМосковская Область
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