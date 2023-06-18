На МКАД машина сбила трех лосей

На внутренней стороне 32-го км МКАД произошла автоавария, движение затруднено, сообщает в Telegram московский департамент транспорта.

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ДТП случилось с участием автомобиля и трех лосей.

Происшествие произошло в 03:22. В результате два лося погибли. Водитель не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает ТАСС.

Ранее в Башкирии лось умер после визита в супермаркет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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