На МКАД машина сбила трех лосей
18 июня 202306:01
На внутренней стороне 32-го км МКАД произошла автоавария, движение затруднено, сообщает в Telegram московский департамент транспорта.
ДТП случилось с участием автомобиля и трех лосей.
Происшествие произошло в 03:22. В результате два лося погибли. Водитель не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает ТАСС.
Ранее в Башкирии лось умер после визита в супермаркет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru