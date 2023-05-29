В Башкирии лось умер после визита в супермаркет

По данным ведомства, лосю от двух до трех лет. Он оказался в супермаркете до его открытия, когда сотрудники магазина готовили его к открытию.

Приехавшие на место специалисты должны были помочь животному выйти из здания. Тот побежал, ударился о забор и умер. По предварительным данным, во время удара животное сломало позвоночник. Ветеринары также заявили о проблемах с сердцем из-за жары и стресса.

