В Башкирии лось умер после визита в супермаркет
В Башкирии лось заблудился и забрел в супермаркет в Стерлитамаке, и умер, выйдя из него. В Минэкологии республики считают, что животное скончалось от жары, травмы позвоночника и перенесенного в магазине стресса.
По данным ведомства, лосю от двух до трех лет. Он оказался в супермаркете до его открытия, когда сотрудники магазина готовили его к открытию.
Приехавшие на место специалисты должны были помочь животному выйти из здания. Тот побежал, ударился о забор и умер. По предварительным данным, во время удара животное сломало позвоночник. Ветеринары также заявили о проблемах с сердцем из-за жары и стресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru