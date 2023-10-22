На МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль
22 октября 202320:45
На внешней стороне МКАД в воскресенье вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД, пишет ТАСС.
Инцидент произошел на внешней стороне 24-го километра МКАД. Грузовой автомобиль наехал на стоящее транспортное средство.
В результате ДТП пострадали два человека.
На Ленинском проспекте в Москве в воскресенье загорелся автобус. Информации о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru