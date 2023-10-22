На МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль

На внешней стороне МКАД в воскресенье вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД, пишет ТАСС.

Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине

Инцидент произошел на внешней стороне 24-го километра МКАД. Грузовой автомобиль наехал на стоящее транспортное средство.

В результате ДТП пострадали два человека.

На Ленинском проспекте в Москве в воскресенье загорелся автобус. Информации о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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