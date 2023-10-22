Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине

В Красноармейском районе Челябинской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Инцидент произошел на трассе Челябинск — Новосибирск. Столкнулись «Волга» и ГАЗель.

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Погибли трое пассажиров. Установлена личность двух погибших.

На Ленинском проспекте в Москве в воскресенье загорелся автобус. Информации о пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПЧелябинск

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