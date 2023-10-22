Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине

Российские военные пресекли форсирование Днепра диверсантами ВСУ Вторая колонна с гуманитарной помощью отправилась в сектор Газа Услуги стоматологов в РФ могут подорожать на треть Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии Худрук московского театра «Модерн» Грымов прочтет лекцию об эпохе Возрождения