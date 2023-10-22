Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
22 октября 202317:46
В Красноармейском районе Челябинской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на трассе Челябинск — Новосибирск. Столкнулись «Волга» и ГАЗель.
В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. Погибли трое пассажиров. Установлена личность двух погибших.
На Ленинском проспекте в Москве в воскресенье загорелся автобус. Информации о пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
- Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
- Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
- В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына
- «Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
- На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны
- Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
- Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона
- Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины
- Опасные для мира ATACMS. В России предупреждают о последствиях применения кассетных снарядов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru