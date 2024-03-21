«На месяц станем квинтетом»: Лидер группы «Чайф» Шахрин сломал палец

«Ребята, мы же не можем себе приключений не найти. Вот я сам себе в трезвом уме машиной хлобыснул по пальцу: ноготь выскочил, фалангу последнюю сломал. А [указательный] палец такой важный для игры на гитаре. Но мы же своих детей не зря рожали и растили. Так что на ближайший месяц группа “Чайф” из квартета превращается в квинтет», — заявил исполнитель.

Ранее актёр Валерий Баринов серьёзно пострадал после падения на льду в Москве. Он поскользнулся по пути в Московский театр юного зрителя.

