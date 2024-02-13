Актёр Валерий Баринов травмирован при падении на льду в Москве
Актёр Валерий Баринов серьёзно пострадал после падения на льду в российской столице. Он поскользнулся по пути в Московский театр юного зрителя, сообщили RT в администрации.
Причём, несмотря на травмы, артист отыграл спектакль, в котором занят, после чего уже отправился в травмпункт. Теперь в театре намерены адаптировать постановки под состояние Баринова, который хочет продолжать выходить на сцену, несмотря на случившееся.
Народному артисту России 78 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он широко известен по ролям в кино и сериалах. До МТЮЗа, куда пришёл в 2005 году, сменил четыре театра, в том числе, работал в Малом.
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