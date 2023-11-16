«На бодряке и позитиве!»: Шахрин о кино, супертуре и оранжевом Екатеринбурге
Лидер «Чайфа» рассказал в эфире НСН о рок-путешествии длиною в год, похвалил Вуди Аллена с Евгением Мироновым и объяснил, почему ему не зашли съемки в «Дне Радио».
Концерты: Рок-рекорд и супертур
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
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Предстоящий уикенд станет рекордным по количеству топовых концертов в столице. Фанатов рок-н-ролла порадуют «Алиса» (18 ноября, «ЦСКА Арена»), «Чиж&Co» (17 ноября, «Вегас Сити Холл»), Светлана Сурганова (18 ноября, «Crocus City Hall»), The Hatters (18 ноября, «МТС Live Hall»), «Мельница» (17 ноября, «Crocus City Hall»), Глеб Самойлов (17 ноября, «1930») и «СерьГа» (17 ноября, «16 Тонн»).
Отмечающий сегодня День рождения Сергей Галанин начнет праздник с концерта в Питере. В культурной столице также выступят Zivert, Дельфин, «Йорш», «Маврин» и «Гудтаймс».
Кроме того, мощный рок-удар ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. «Пикник» едет в Иркутск, Красноярск и Томск, а «Чайф» – во Владивосток, Хабаровск и Иркутск.
Владимир Шахрин, накануне выступивший в Южно-Сахалинске, рассказал НСН, как ему удалось вместить в осенний тур 20 концертов.
«Тур с названием "Внеплановый концерт" у нас идет с зимы этого года, он шел с февраля до конца мая, потом мы сделали летнюю паузу, с сентября мы его возобновили и тур будет длиться до конца ноября. Честно говоря, играть не тяжело, потому что мы через день делаем концерты, играем 6-7 городов, заезжаем домой на 3-4 дня, то есть у нас очень щадящий и комфортный гастрольный график. Ну и программа сама душевная, с разговорами, иногда нам что-то приходит в голову и мы меняем одну-две песни. Концепция остается такого "зала ожидания". Пока все идет очень хорошо, публика приходит и везде практически полные залы. Публика очень хорошо принимает эту программу и мы с удовольствием ее играем. Я думаю, на таком же позитиве и бодряке дотянем ее до самого окончания, до конца ноября», - сказал Шахрин
Он также рассказал, откуда как появилось необычное название тура.
«Откуда взялось название "Внеплановый концерт"? Мы отыграли традиционную зимнюю акустику в Екатеринбурге и Москве. Название у нас было "Попутная", это такая игра в попутчиков, то есть мы в своих песнях вместе со зрителем путешествовали по городам, по нашим воспоминаниям, по песням, по странам. Эта программа такая душевная, нам всем показалось, что это то, что надо. Ее легко играть не в Дворцах спорта, а в сидячих залах на 1-1,5 тыс. зрителей, она очень камерная и мы решили ее продолжить. Немножко, буквально пару песен изменили и поехали в этот тур. Это длинная, хорошая история», - отметил лидер «Чайфа»
Театр: Тиль, Таланты и «оранжевый» Екатеринбург
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Таланты и поклонники» в Театре им. Вл.Маяковского и «СуперStars» в Театриуме Терезы Дуровой.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Тиля Уленшпигеля», краснодарская публика выбрала «Собачье сердце», а в Екатеринбурге в топе рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».
Ну а Владимир Шахрин рассказал НСН, про «оранжевый» и рок-н-ролльный гиды по уральской столице.
«Я могу выступить в роли гида по Екатеринбургу, потому что я в этом городе родился, всю жизнь, уже 64 года прожил, но для этого должно быть два условия: у меня должно быть время и вы должны быть моим хорошим знакомым или другом, тогда в этом есть смысл. Я к Чемпионату мира написал путеводитель, который называется "Екатеринбург в оранжевом настроении", он построен именно по принципу экскурсии со мной. Было несколько переизданий, но сейчас я его хочу немного переделать: информация о клубах и ресторанах изменилась за несколько лет. В Екатеринбурге также проводят экскурсии по рок-н-ролльным местам, этим делом занимается Света Толмачева, они хорошо делают эти экскурсии, там есть информация и от меня. Они общались с разными екатерибуржскими музыкантами, все рассказывали про свои знаковые места, они все объединили. Это интересно, это я вам рекомендую», - посоветовал музыкант.
Ну а в Крыму в эти дни продолжается этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест», в рамках которого выступят рок-музыканты, джазмены и виниловый диджей. Кроме того, эксперты расскажут, как музыка влияет на восприятие вкуса вина.
Кино: Самбо, тюхтя и злодей
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главное премьерой станет фильм Андрей Богатырева «Легенда о самбо» (на фото), финальную песню к которому написал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.
Кроме того, на экраны выйдут российские комедии «Папаша в бегах» и «Моя ужасная сестра 2». При этом эксперты прогнозируют, что в топе популярности вновь будет фэнтези «По щучьему велению», сборы которого пробьют 2 млрд рублей.
Ну а Владимир Шахрин вспомнил о съемках в «Дне Радио» вместе с «Квартетом И».
«Что касается участия в "Дне Радио", я, во-первых, вообще никакой ни актер, у меня ни малейших актерских амбиций и, кроме как камео, я ничего в фильме не играл, самого себя всегда играл. Съемки фильмов не доставляют мне ни малейшего удовольствия, для меня это творчески скучный процесс. Ты несколько раз делаешь одно и то же, повторяешь: дын-дын-дын. Это как на концерте, ты сыграешь песню, а тебе скажут: ну хорошо, а сейчас сыграй еще раз и еще раз. Это как четыре раза подряд сыграть одну и ту же песню. Для меня это трудно, этому надо учиться. Актер – это профессия. Я смотрю на людей в шоу-бизнесе, кто пытается играть актерские роли, и понимаю, что люди совершенно не умеют перевоплощаться. Они все равно остаются резидентом Comedy Club, КВНа, еще чего-то, говорят слова, делают нужные физиономии, но перевоплощения в героя, которого они играют, совершенно не происходит. Нужен талант и мастерство, чтобы перевоплотиться, уметь, как Евгений Миронов, что ты в жизни практически незаметный, а перевоплотиться можешь хоть в Супермена, хоть в злодея, хоть в какую-то тюхтю, хоть в интеллигента, хоть в блатного. Это и есть профессия. Были смешные моменты, было весело с точки зрения тусовочной, поэтому я никакие киношные планы не строю и в последнее время чаще отказываюсь. Мне за последний год два раза предлагали и я два раза на тормозах, чтобы людей не обидеть, отъехал от этой истории, сославшись, что мне некогда. Кино я люблю, а сам сниматься – не очень», - заключил собеседник НСН.
Лидер «Чайфа» также признался, что не любит «депрессивное кино», рекомендовав Вуди Аллена, Терри Гиллиама и Аль Пачино.
«У меня достаточно консервативные киношные вкусы, я люблю фильмы Вуди Аллена, из относительно современных это Паоло Соррентино, люблю фильмы Терри Гиллиама, это мой предел странности, я его понимаю, дальше уже бывают фильмы слишком странные. Я не большой поклонник сериалов, потому что они очень много времени занимают: ты подсаживаешься на него, думаешь: еще немного посмотрю и смотришь четыре-пять серий, - да пропади оно пропадом, весь вечер пропал! Был очень хороший сериал с Аль Пачино, он играет практически сам себя, актера, у которого школа мастерства. У него друг его же возраста, им за 70, и там весь юмор, все ситуации они очень понятны, мне он очень понравился, но молодежь, конечно, вообще не въедет в этот сериал. Если вам меньше 40, даже не начинайте. Был сериал "Белый лотос", два сезона, - ничего, такая детективная история и здоровый сарказм на буржуазное времяпрепровождение, вроде тоже ничего. Наши фильмы попадаются: бывает с удовольствием кино посмотришь, а бывает наоборот: очень часто наши режиссеры любят, чтобы все было плохо, чтоб все действующие лица в конечном итоге оказались негодяями, кому ты даже сопереживал во время фильма, чтобы ты потом разочаровался. А если там и есть положительный герой, то он обязательно в конце помрет. Ну нет, это не моя история, я все-таки человек, более оптимистично смотрящий на жизнь», - подчеркнул музыкант.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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