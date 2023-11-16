«На бодряке и позитиве!»: Шахрин о кино, супертуре и оранжевом Екатеринбурге

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В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Таланты и поклонники» в Театре им. Вл.Маяковского и «СуперStars» в Театриуме Терезы Дуровой.

Театралы Петербурга идут в выходные на «Тиля Уленшпигеля», краснодарская публика выбрала «Собачье сердце», а в Екатеринбурге в топе рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».

Ну а Владимир Шахрин рассказал НСН, про «оранжевый» и рок-н-ролльный гиды по уральской столице.

«Я могу выступить в роли гида по Екатеринбургу, потому что я в этом городе родился, всю жизнь, уже 64 года прожил, но для этого должно быть два условия: у меня должно быть время и вы должны быть моим хорошим знакомым или другом, тогда в этом есть смысл. Я к Чемпионату мира написал путеводитель, который называется "Екатеринбург в оранжевом настроении", он построен именно по принципу экскурсии со мной. Было несколько переизданий, но сейчас я его хочу немного переделать: информация о клубах и ресторанах изменилась за несколько лет. В Екатеринбурге также проводят экскурсии по рок-н-ролльным местам, этим делом занимается Света Толмачева, они хорошо делают эти экскурсии, там есть информация и от меня. Они общались с разными екатерибуржскими музыкантами, все рассказывали про свои знаковые места, они все объединили. Это интересно, это я вам рекомендую», - посоветовал музыкант.

Ну а в Крыму в эти дни продолжается этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест», в рамках которого выступят рок-музыканты, джазмены и виниловый диджей. Кроме того, эксперты расскажут, как музыка влияет на восприятие вкуса вина.

