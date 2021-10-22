На место пожара на пороховом заводе под Рязанью направлена санавиация

На место пожара в пороховом цехе Минздрав Рязанской области направил санитарную авиацию. Об этом заявили в пресс-службе областного правительства. Также сообщается, что для ликвидации происшествия привлечено 171 человек и 47 единиц техники, пишет RT.

В свою очередь, РБК сообщает, что следственный комитет РФ начал проверку из-за пожара на пороховом заводе.

По предварительным данным МЧС, в пожаре погибли семь человек, еще одного госпитализировали, а судьба девяти неизвестна.

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А ранее в октябре Амурский газоперерабатывающий завод остановил работу после взрыва и возгорания на установке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный центр предприятия.

Отмечается, что переработка приостановлена на время проведения аварийных работ.

Ранее стало известно, что на второй технологической линии Амурского ГПЗ произошла разгерметизация одной из установок с хлопком газа, впоследствии разгорелся крупный пожар. Никто не пострадал.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Рязанская ОбластьЖертвыПожар
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