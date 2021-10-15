Газовая подстанция взорвалась в Москве
15 октября 202112:17
В Москве взорвалась газовая подстанция. ЧП произошло на улице Грина, юго-западе Москвы.
Информация о пострадавших не поступала.
Площадь пожара составляет около 10 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
От огня пострадало два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
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15 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru