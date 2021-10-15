Газовая подстанция взорвалась в Москве

В Москве взорвалась газовая подстанция. ЧП произошло на улице Грина, юго-западе Москвы.

Информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара составляет около 10 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

От огня пострадало два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.


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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:МоскваВзрыв Газа
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