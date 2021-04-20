На месте взрыва газа в доме в Нижегородской области создан оперштаб

Оперативный штаб создан по поручению губернатора региона Глеба Никитина в связи с обрушением конструкций жилого дома.

В медучреждения госпитализированы четверо взрослых и четверо детей. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

