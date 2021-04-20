На месте взрыва газа в доме в Нижегородской области создан оперштаб
На месте взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области создан оперативный штаб, сообщила пресс-служба правительства области.
Оперативный штаб создан по поручению губернатора региона Глеба Никитина в связи с обрушением конструкций жилого дома.
В медучреждения госпитализированы четверо взрослых и четверо детей. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.
Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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