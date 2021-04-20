В Нижегородской области локализован пожар в доме, где произошел взрыв газа

Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где произошел взрыв газа с последующим возгоранием, локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает МЧС России.

Судьба одного ребенка остается неизвестной после взрыва в Нижегородской области

По данным чрезвычайного ведомства, площадь разрушения составляет 1300 квадратных метров.

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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