В Нижегородской области локализован пожар в доме, где произошел взрыв газа
Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где произошел взрыв газа с последующим возгоранием, локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, площадь разрушения составляет 1300 квадратных метров.
Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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