В Нижегородской области локализован пожар в доме, где произошел взрыв газа

По данным чрезвычайного ведомства, площадь разрушения составляет 1300 квадратных метров.

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

