Под завалами дома в Нижегородской области нашли живого младенца
Трехмесячный ребенок, находившийся под завалами дома Нижегородской области, где произошел взрыв газа, найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.
Взрыв и последовавший за ним сильный пожар произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района по улице Новоселова, дом 15. Ранее МЧС передавало, что в результате инцидента пострадали семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии: у двоих диагностирован перелом позвоночника, еще один жилец получил ожог лица и плеча, а также черепно-мозговую травму.
Пожар охватил все здание, огонь распространился по площади в 1200 квадратных метров. Четыре квартиры на втором и третьем этажах обрушились.
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