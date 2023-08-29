На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших

На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском найдены тела трех погибших, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total
«По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди жителей населения пострадавших нет. Предварительно, причиной крушения называется отказ техники.

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ФОТО: Социальные сети
ТЕГИ:Ми-8КрушениеВертолет Ми-8

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