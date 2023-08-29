На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших
29 августа 202314:56
На месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском найдены тела трех погибших, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
«По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди жителей населения пострадавших нет. Предварительно, причиной крушения называется отказ техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru