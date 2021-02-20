На месте обрушения обогатительной фабрики найден погибший

Тело одного погибшего извлекли спасатели из-под завала в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщает РИА Новости.

Продолжаются поиски второго человека.

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Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека. По факту обрушения началась прокурорская проверка.

Сообщение о происшествии поступило в 00.44 мск.

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