На месте обрушения обогатительной фабрики найден погибший
20 февраля 202105:05
Тело одного погибшего извлекли спасатели из-под завала в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщает РИА Новости.
Продолжаются поиски второго человека.
Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека. По факту обрушения началась прокурорская проверка.
Сообщение о происшествии поступило в 00.44 мск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru