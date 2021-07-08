На месте обрушения дома в Майами найдены новые тела

Еще восемь тел обнаружили спасатели на месте обрушения дома в Майами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Каву.

Число жертв обрушения здания в Майами увеличилось до 18

Таким образом, число жертв увеличилось до 54 человек. Из них опознаны 323 жертвы трагедии.

86 человек считаются пропавшими без вести.

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Instagram
ТЕГИ:СШАДомОбрушение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры