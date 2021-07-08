На месте обрушения дома в Майами найдены новые тела
8 июля 202102:04
Еще восемь тел обнаружили спасатели на месте обрушения дома в Майами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Каву.
Таким образом, число жертв увеличилось до 54 человек. Из них опознаны 323 жертвы трагедии.
86 человек считаются пропавшими без вести.
Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru