На месте обрушения дома в Майами найдены новые тела

Таким образом, число жертв увеличилось до 54 человек. Из них опознаны 323 жертвы трагедии.

86 человек считаются пропавшими без вести.

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде.

