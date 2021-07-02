Байден заявил об отсутствии понимания причин обрушения дома во Флориде

Президент США Джо Байден заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне

Байден отметил, что существуют разные мнения о причинах обрушения. Он также добавил, что работа по поиску тел продолжится.

Частичное обрушение дома 1980 года постройки в штате Флорида произошло 24 июня. Здание находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Число жертв обрушения достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеДжо Байден
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