Байден заявил об отсутствии понимания причин обрушения дома во Флориде
Президент США Джо Байден заявил об отсутствии понимания на данный момент причин, вызвавших обрушение жилого дома во Флориде. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что существуют разные мнения о причинах обрушения. Он также добавил, что работа по поиску тел продолжится.
Частичное обрушение дома 1980 года постройки в штате Флорида произошло 24 июня. Здание находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Число жертв обрушения достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- В центре Лондона ранен один человек после нападения неизвестного с ножом
- Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне
- В Португалии в ряде регионов страны вводят комендантский час из-за COVID
- Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID
- В Раде заявили о важном шаге Украины на пути к «возвращению» Крыма
- Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год
- В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств
- США введут санкции против бывших президентов Гватемалы и Гондураса
- В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru