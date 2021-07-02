Байден заявил об отсутствии понимания причин обрушения дома во Флориде

Байден отметил, что существуют разные мнения о причинах обрушения. Он также добавил, что работа по поиску тел продолжится.

Частичное обрушение дома 1980 года постройки в штате Флорида произошло 24 июня. Здание находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Число жертв обрушения достигло 18 человек. Еще 145 жителей дома считаются пропавшими без вести.

