Минимум до 17 человек выросло число погибших после катастрофы самолета на Филиппинах

По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения военного самолета С-130, которое произошло на юго-западе Филиппин. Об этом информирует New York Times со ссылкой на верховного командующего в регионе, генерал-лейтенанта Корлето Винлуана.

Эта цифра не окончательная, число жертв авиакатастрофы может возрасти, пишет Газета.ru.

СМИ сообщили о крушении грузового Boeing 737 возле Гавайских островов

По последним данным, удалось спасти 40 человек. Они с травами различной степени тяжести госпитализированы, отмечает издание Inquirer.

По данным министра обороны Делфина Лорензана, на борту самолета в момент инцидента находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа, передает Reuters. Ранее глава вооруженных сил страны генерал Сирилито Собеджана отмечал, что в самолете было 85 человек.

Кроме людей на борту С-130 перевозили пять боевых машин.

Авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу. В момент посадке самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.

На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели.

Ранее сообщалось о шести погибших в авиакатастрофе на Филиппинах.

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