Минимум до 17 человек выросло число погибших после катастрофы самолета на Филиппинах
По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения военного самолета С-130, которое произошло на юго-западе Филиппин. Об этом информирует New York Times со ссылкой на верховного командующего в регионе, генерал-лейтенанта Корлето Винлуана.
Эта цифра не окончательная, число жертв авиакатастрофы может возрасти, пишет Газета.ru.
По последним данным, удалось спасти 40 человек. Они с травами различной степени тяжести госпитализированы, отмечает издание Inquirer.
По данным министра обороны Делфина Лорензана, на борту самолета в момент инцидента находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа, передает Reuters. Ранее глава вооруженных сил страны генерал Сирилито Собеджана отмечал, что в самолете было 85 человек.
Кроме людей на борту С-130 перевозили пять боевых машин.
Авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу. В момент посадке самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.
На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели.
Ранее сообщалось о шести погибших в авиакатастрофе на Филиппинах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 439 / сут.
Умерли
137 тыс.+697 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+17 899 / сут.
- Минимум до 17 человек выросло число погибших после катастрофы самолета на Филиппинах
- Кузнецова рассказала подробности возвращения российских детей из Сирии
- Доктор Мясников указал на главные ошибки при измерении давления
- ГИБДД Москвы закупило автомобили без ведомственной окраски
- Зеленский поблагодарил украинских футболистов за выступление на Евро
- Стало известно о трех признаках рака, определяемых по языку
- Самолет из Сирии доставил в Подмосковье российских детей
- Названы симптомы индийского штамма коронавируса
- В Раде заявили о «краже» Зеленского
- Эксперт рассказал, как узнать местонахождение человека по номеру телефона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru