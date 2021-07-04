Минимум до 17 человек выросло число погибших после катастрофы самолета на Филиппинах

По последним данным, удалось спасти 40 человек. Они с травами различной степени тяжести госпитализированы, отмечает издание Inquirer.

По данным министра обороны Делфина Лорензана, на борту самолета в момент инцидента находились 92 человека, в том числе три пилота и пять других членов экипажа, передает Reuters. Ранее глава вооруженных сил страны генерал Сирилито Собеджана отмечал, что в самолете было 85 человек.

Кроме людей на борту С-130 перевозили пять боевых машин.

Авиакатастрофа произошла на острове Холо провинции Сулу. В момент посадке самолет потерял мощность и не смог приземлиться, разбившись на взлетно-посадочной полосе, сообщает Rappler.

На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели.

Ранее сообщалось о шести погибших в авиакатастрофе на Филиппинах.

