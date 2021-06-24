Шесть человек погибли при крушении вертолета на Филиппинах

Происшествие случилось в ночь на 24 июня. В ВВС Филиппин заявили, что никто не выжил.

Вертолет проводил учения недалеко от авиабазы в городе Капас. Поиски воздушного судна начали после того, как оно не вернулось на базу в срок. Обстоятельства инцидента уточняются.

