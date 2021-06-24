Шесть человек погибли при крушении вертолета на Филиппинах

Вертолет ВВС Филиппин разбился к северу от столицы государства Манилы. На борту находились три члена экипажа и трое военных, все они погибли на месте, сообщило издание Синьхуа.

В результате крушения самолета в Греции есть погибшие

Происшествие случилось в ночь на 24 июня. В ВВС Филиппин заявили, что никто не выжил.

Вертолет проводил учения недалеко от авиабазы в городе Капас. Поиски воздушного судна начали после того, как оно не вернулось на базу в срок. Обстоятельства инцидента уточняются.

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